До случая с Насировым Соломенский суд заседал по воскресеньям

В период с января 2016 по февраль 2017 года следственные судьи Соломенского суда, как минимум, 9 раз заседали по воскресеньям

Следственные судьи Соломенского суда неоднократно рассматривали ходатайства по уголовным делам по воскресеньям в течение 2017 года. Это может означать, что суд, ссылаясь на формальные причины, позволил защите главы ГФС Романа Насирова выиграть сутки в оттягивании судебного разбирательства. К такому выводу пришли журналисты издания ТЕКСТЫ.

Журналисты проанализировали документы, которые есть в открытом доступе в Едином государственном реестре судебных решений.

Результаты анализа позволили им поставить под сомнение утверждение представителей Соломенского суда о том, что в воскресенье, 5 марта ни один следственный судья не мог рассмотреть отвод судьи Бобровника.

"Именно пауза в рассмотрении отвода позволила защите Насирова выиграть сутки - из трех суток, которые отводятся на задержание до рассмотрения судом дальнейшего пресечения", - говорится в публикации издания.

По мнению журналистов, если даже и существует внутренний документ, который позволяет судьям не работать в воскресенье, то судебный реестр показывает, что в других случаях следственные судьи Соломенского суда, несмотря на этот документ, проводили заседания по уголовным делам по воскресеньям.

По данным источников издания, такой распорядок суда действует уже, как минимум, несколько лет.

ТЕКСТЫ привели 9 разбирательств с участием следственных судей, которые проходили в Соломенском суде по воскресеньям в период с января 2016 по февраль 2017 года.

По меньшей мере, в трех случаях воскресное рассмотрение было необходимо из-за завершения 72-часового срока, как и в случае Насирова.

По меньшей мере, один раз за указанный период судья Соломенского суда вышел в воскресенье на работу, чтобы рассмотреть отвод другого судьи.

5 марта Соломенский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Насирову. Во время заседания сторона защиты заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен был другой судья. Однако в результате судебное заседание оказалось под угрозой срыва: как выяснилось, судья, рассматривающий ходатайства об отводах, в тот день отсутствовал. "По решению собрания судей дежурство предусмотрено только по субботам, в воскресенье у нас такой возможности нет", - сказала пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко.

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