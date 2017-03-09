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Польша из-за Туска хочет блокировать итоговое заявление ЕС - СМИ

09.03.2017 21:22
После переизбрания Дональда Туска главой Евросовета представители Польши намерены заблокировать итоговое заявление саммита ЕС
Польша из-за Туска хочет блокировать итоговое заявление ЕС - СМИ
Дональд Туск (фото - EPA)

Польша заявила о намерении заблокировать итоговое заявление саммита Евросоюза из-за того, что лидеры ЕС переизбрали Дональда Туска на посту президента Евросовета. Об этом у себя в Twitter сообщает AFP со ссылкой на свои источники.

"Польша может заблокировать заявление саммита ЕС после переизбрания Туска", - говорится в сообщении.

Сегодня в ЕС прошел саммит, на котором лидеры стран Евросоюза переизбрали главу Евросовета Дональда Туска на второй срок.

Накануне голосования правящая партия Польши резко изменила свое отношения к экс-премьеру страны Туску и лоббировала альтернативного кандидата - Яцека Сариуша-Вольского.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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