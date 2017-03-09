ФРГ передала украинским криминалистам новое оборудование: фото

Передача состоялась благодаря длительным переговорам, в ходе которых МВД объяснило необходимость предоставления украинским криминалистам техники

Представители Федерального ведомства уголовной полиции Германии передали Государственному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД новое оборудование для проведения молекулярно-генетических исследований. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Передача состоялась благодаря длительным переговорам, в ходе которых МВД объяснило необходимость предоставления украинским криминалистам современной техники.

Эксперты МВД не только сопровождают расследования тяжких преступлений, но и выполняют сложную работу по идентификации неопознанных бойцов, погибших в ходе АТО, отметили в МВД.

"Теперь украинские эксперты "вооружены" высокотехнологичным новейшим оборудованием. Это - УФ-бокс для дезинфекции, специальный стол для рабочей станции ДНК и лабораторная морозильная камера с возможностью заморозки до сверхнизких температур", - сказано в сообщении.





Коллеги из ФРГ отметили высокий профессиональный уровень украинских экспертов и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

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