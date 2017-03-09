В РФ заявляют, что не слышали о письме Януковича о введении войск

Генеральная прокуратура РФ направила в ГПУ письмо, в котором говорится, что никакого письма от Януковича органы высшей власти в РФ не получали

Генпрокуратура России заявляет, что Администрация президента Владимира Путина и Совет Федерации РФ не получали никакого письма от беглого экс-диктатора Виктора Януковича о введении войск РФ на территорию Украины. Такое письмо ГП РФ написала в Генпрокуратуру Украины, сообщали глава ведомства Юрий Луценко у себя в Facebook.

"Пришло письмо от Генпрокуратуры РФ. Пишут, что ни Администрация президента РФ, ни Советы Федерации РФ не получали никакого письма Януковича об использовании войск РФ на территории Украины. И якобы никакое письмо не использовалось при принятии соответствующего решения властями РФ", - написал Луценко.

Вместе с тем, он напомнил о видеоинтервью самого Януковича, который подтверждал, что писал такое письмо. Также глава ГПУ напомнил о выступлениях главы РФ Путина в городах Клишас и Ново-Огарево, где он говорил о письме экс-диктатора.

"Ответ на эти вопросы один - скоро суд, который установит истину и накажет предателей и оккупантов", - подчеркнул Луценко.

В январе этого года Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года, в котором он просил Россию ввести войска на территорию Украины.

Смотрите также: СМИ опубликовали письмо Януковича Путину о введении войск: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.