В Конгрессе поддержали выделение Украине $150 млн на оборону

Предоставление Украине военной помощи заложено в законе об ассигнованиях на военные нужды, который был принят Палатой представителей 8 марта

Палата представителей Конгресса США предусмотрела выделение $150 миллионов на военную поддержку Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Предоставление Украине средств заложено в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году - до 1 октября 2017 года, который был принят большинством голосов депутатов Палаты представителей в среду, 8 марта.

Документ поддержал 371 депутат нижней палаты Конгресса США, 48 парламентариев высказались "против".

В документе указывается, что средства будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной поддержки.

В частности, предусмотрено предоставление летального оружия оборонного направления и оснащения, логистической поддержки, поддержки разведки украинской армии и сил национальной безопасности, обучение личного состава украинских Вооруженных Сил.

В общем оборонный бюджет Пентагона в 2017 финансовом году составит $578 млрд. Теперь документ должен быть утвержден Сенатом Конгресса США.

Ране администрация президента Дональда Трампа заявляла о намерениях увеличить бюджет министерства обороны на текущий год на около $50 млрд.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.