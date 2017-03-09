В Конгрессе поддержали выделение Украине $150 млн на оборону
Палата представителей Конгресса США предусмотрела выделение $150 миллионов на военную поддержку Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Предоставление Украине средств заложено в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году - до 1 октября 2017 года, который был принят большинством голосов депутатов Палаты представителей в среду, 8 марта.
Документ поддержал 371 депутат нижней палаты Конгресса США, 48 парламентариев высказались "против".
В документе указывается, что средства будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной поддержки.
В частности, предусмотрено предоставление летального оружия оборонного направления и оснащения, логистической поддержки, поддержки разведки украинской армии и сил национальной безопасности, обучение личного состава украинских Вооруженных Сил.
В общем оборонный бюджет Пентагона в 2017 финансовом году составит $578 млрд. Теперь документ должен быть утвержден Сенатом Конгресса США.
Ране администрация президента Дональда Трампа заявляла о намерениях увеличить бюджет министерства обороны на текущий год на около $50 млрд.
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