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ФБР продолжает расследовать возможную связь Трампа и Альфа-банка

10.03.2017 02:59
Информация о вероятной связи Трампа и Альфа-банка во время предвыборной кампании появилась четыре месяца назад, но расследование все еще продолжается
ФБР продолжает расследовать возможную связь Трампа и Альфа-банка
Дональд Трамп (фото - EPA)

ФБР совместно с компьютерными специалистами продолжает изучать, была ли связь организации Трампа с российским Альфа-банком. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. 

О таких подозрениях говорили еще четыре месяца назад, но расследование все еще продолжается. Сейчас им занимается команда контрразведки, та же, что расследует подозрение о вмешательстве России в президентские выборы. 

Власти США называют информацию о связях серверов "странной". Но работа ФБР все еще продолжается и пока не установлено, была ли эта связь значимой. 

Как сообщалось ранее, между серверами Trump Organisation и Альфа-банка обнаружили необычную связь. Между ними происходила коммуникация в рабочее время по Москве и Нью-Йорку. Около 87% всего трафика на сервер Трампа шло с серверов российского банка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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