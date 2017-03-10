ФБР продолжает расследовать возможную связь Трампа и Альфа-банка

Информация о вероятной связи Трампа и Альфа-банка во время предвыборной кампании появилась четыре месяца назад, но расследование все еще продолжается

ФБР совместно с компьютерными специалистами продолжает изучать, была ли связь организации Трампа с российским Альфа-банком. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.



О таких подозрениях говорили еще четыре месяца назад, но расследование все еще продолжается. Сейчас им занимается команда контрразведки, та же, что расследует подозрение о вмешательстве России в президентские выборы.



Власти США называют информацию о связях серверов "странной". Но работа ФБР все еще продолжается и пока не установлено, была ли эта связь значимой.

Как сообщалось ранее, между серверами Trump Organisation и Альфа-банка обнаружили необычную связь. Между ними происходила коммуникация в рабочее время по Москве и Нью-Йорку. Около 87% всего трафика на сервер Трампа шло с серверов российского банка.

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