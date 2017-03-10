В Москве задержали российского оппозиционера Дадина

Сегодня Ильдар Дадин проводил одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу управления Федеральной службы исполнения наказаний

Российского оппозиционера Ильдара Дадина сегодня задержали сотрудники полиции во время проведения одиночного пикета перед зданием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в центре Москвы. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Дадин, а также оппозиционер Лев Пономарев, сменяя друг друга, сегодня проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии Александра Тереха.

"После того, как Дадин попросил сотрудников полиции, обратившихся к нему с требованием предъявить документы, зачитать ему основания этих требований и его права, он был сопровожден несколькими правоохранителями в полицейский автомобиль с маркировками Отделение внутренних дел по столичному району Якиманка. После этого автомобиль с находящимся в нем Дадиным уехал", - отмечается в сообщении.

В данный момент Пономарев продолжает одиночный пикет у здания ФСИН на улице Житная.

26 февраля Дадин покинул исправительную колонию Рубцовска в Алтайском крае.

Он был первым россиянином, осужденным по новой статье УК 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к трём годам лишения свободы. Затем в апелляционной инстанции наказание было смягчено на полгода.

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