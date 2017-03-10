За помощью в НАПК еженедельно обращаются 60 тысяч декларантов

Еженедельно за телефонными консультациями в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обращаются более 60 тысяч декларантов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Параллельно с телефонной технической поддержкой работает система помощи по электронной почте, на которую за это же время поступило около 29 тысяч писем", - отметили в НАПК.

В Нацагентстве сообщили, что 80% вопросов декларантов возникает вследствие невнимательности при регистрации в системе реестра деклараций, в частности из-за неверного указания адреса электронной почты, низкого уровня компьютерных навыков, а также неумение использовать электронную цифровую подпись.

"Обычной практикой также является потеря пароля от почтового ящика и использования почтового ящика в домене .ru", - отметили в ведомстве.

Читайте также: От СБУ через суд потребуют рассекретить декларации сотрудников

Вчера в НАПК сообщили, что после дооснащения аппаратной базы Реестра количество одновременных сессий в пиковых режимах работы системы может составить до 50-70 тысяч. Были заключены договоры с ГП Украинские специальные системы и ООО Алтаюр.

По состоянию на 10 марта 2017 года в реестре содержится информация о 516 тысячах деклараций. За прошлые сутки, 9 марта, в реестр внесены около 20 тысяч пользователей. До 1 апреля в реестр должны подать декларации около 1,5 млн госслужащих.

Второй этап электронного декларирования заканчивается 31 марта.

Читайте также: Кто из чиновников не обязан подавать декларации: разъяснение НАПК

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.