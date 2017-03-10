Законопроект об антикоррупционных судах неконституционен - ВСП

Высший совет правосудия пришел к выводу, что данный проект закона противоречит Конституции и не согласуется с рядом действующих законов

Высший совет правосудия признал законопроект N6011 об антикоррупционных судах противоречащим Конституции и не согласующимся с рядом законодательных актов. Такое консультативное заключение ВСП утвердил на заседании в четверг, 9 марта 2017 года.



"Высший совет правосудия, рассмотрев проект закона об антикоррупционных судах, пришел к выводу о нецелесообразности принятия указанного законопроекта как противоречащего Конституции и не согласующегося с законами о судоустройстве и статусе судей и о Высшем совете правосудия, которые являются базовыми имплементационными законами к закону о внесении изменений в Конституцию в части правосудия", - сообщает пресс-служба ВСП.



Данное консультативное заключение будет передано в Верховную Раду.



1 февраля 2017 года в Раде был зарегистрирован законопроект об антикоррупционных судах. Документом предлагается создать Высший антикоррупционный суд из 70 судей, которому будут подследственны все дела Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



15 февраля глава НАБУ Артем Сытник заявил, что антикоррупционный суд можно создать до конца 2017 года.



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