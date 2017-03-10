Холодницкий: САП получила подозрение на Насирова 8 февраля

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры, подозрение было получено в начале февраля, "а не в декабре, как писали некоторые СМИ"

Специализированная антикоррупционная прокуратура получила подготовленное Национальным антикоррупционным бюро подозрение в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова 8 февраля 2017 года. Об этом глава САП Назар Холодницкий сообщил в интервью газете Факты.



"От НАБУ подозрение пришло к нам на подпись 8 февраля, а не в декабре, как писали некоторые СМИ. Тогда были созваны несколько совещаний, чтобы обсудить дальнейшие действия", - сказал он.



Как отметил Холодницкий, совещания неоднократно переносили в связи с тем, что руководство НАБУ не всегда могло на них присутствовать.

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"Потом мы дали указания детективам НАБУ доработать некоторые моменты, что было сделано к 28 февраля. И тогда фактически мы были готовы к следующему этапу. Это классический уголовный процесс: сбор доказательств, оглашение подозрения, потом, надеюсь, будет составлен и подан обвинительный акт. И пусть суд устанавливает, виновен или невиновен Насиров", - подчеркнул глава САП.



Холодницкий добавил, что, учитывая имеющуюся доказательную базу, считает процесс против отстраненного главы ГФС "достаточно перспективным".



2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании ГФС, а вечером того же дня объявили о подозрении главе службы Роману Насирову.

В ночь на 7 марта Соломенский районный суд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в 100 млн гривень - вместо рекордных двух миллиардов, на которых настаивала сторона обвинения. Адвокаты чиновника объявили, что он не будет платить залог и дождется апелляционного решения в Лукьяновском СИЗО.

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Насиров имеет статус подозреваемого в так называемом газовом деле, в котором также фигурирует беглый народный депутат Александр Онищенко.

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