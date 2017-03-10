Грузинского консула в Одессе ГПУ заподозрила в махинациях с НДС

Правоохранители заподозрили экс-дипломата из Грузии в завладении госсредствами на сумму более 100 миллионов гривень, он вызван на допрос

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Тимуру Нишнианадзе: как полагает следствие, в сговоре с другими фигурантами дела он, будучи на этой должности, завладел госсредствами "в особо крупных размерах". Об это сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко.

Также экс-генконсула подозревают в отмывании незаконных доходов.

"Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 года по ноябрь 2013 года предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах... в Киеве и Одессе, что соответственно дает основание возвращения им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении ГПУ.

Как считает прокуратура, если бы эта группа "приобрела" товары за свои средства, она бы потратила на это более 100 млн грн или более $12 млн по курсу того времени.

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При этом непосредственно на свой личный счет Нишнианидзе якобы получил по возмещению НДС более 4 млн грн, которые позднее снял в банкоматах Одессы и Киева "на собственные цели". Часть НДС на 1 млн грн ему возместили за покупки в периоды, когда он был в Украине и делать здесь покупки физически не мог, отметили в ГПУ.

"Более того, часть покупок Нишнианидзе в эти периоды была якобы сделана в ООО Мастер Компани, ООО Эверест 1 и ООО ФФ Украины, которые на время "приобретения" хозяйственной деятельности не осуществляли вообще", - уточняют в прокуратуре.

Правоохранители решают вопрос об избрании бывшему генконсулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом. СМИ сообщают, что Нишнианадзе уже пришел на допрос в департамент ГПУ по ул. Петлюри 7/9.

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