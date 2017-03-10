Порошенко подписал законы о правовом сотрудничестве с Малайзией

Согласно подписанным документам, Украина и Малайзия обязались выдавать друг другу по запросу лиц, разыскиваемых другой стороной

Президент Петр Порошенко подписал законы о ратификации договоров между Украиной и Малайзией о выдаче и правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Верховная Рада приняла закон о ратификации договора между Украиной и правительством Малайзии о выдаче 22 февраля.

"Согласно документу, Украина и Малайзия обязались выдавать друг другу по запросу в соответствии с собственным внутренним законодательством лиц, разыскиваемых другой стороной с целью привлечения к уголовной ответственности или вынесения или исполнения приговора", - говорится в сообщении.

Президент также подписал закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Украиной и Малайзией. Документ был поддержан парламентом 22 февраля и предусматривает предоставление помощи при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.

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