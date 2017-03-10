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Холодницкий: Давления высших эшелонов власти на САП нет

10.03.2017 14:28
По словам главы САП, за год не было ни одного звонка ни из АП, ни из Рады, ни из Кабмина с просьбой или требованием "не трогать" кого-либо
Холодницкий: Давления высших эшелонов власти на САП нет
Назар Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет об отсутствии давления на его ведомство со стороны высших эшелонов власти. Об этом он сказал в интервью газете Факты.

"Могу твердо заявить, что за этот год не было ни одного звонка ни из Администрации президента, ни из Верховной Рады, ни из Кабмина с просьбой или требованием не трогать того или иного персонажа. А ведь мы расследуем громкие дела. Тот же Михаил Охендовский, тот же Насиров, тот же Онищенко", - сказал чиновник.

При этом Холодницкий отметил важность "железной" доказательной базы, для формирования которой нужно много времени и усилий.

"Единственное, чего я требую от подчиненных прокуроров и детективов НАБУ в первую очередь, - чтобы они ловили большую рыбу на современные приборы с GPS, а не на обычную детскую удочку. От доказательной базы напрямую зависит, пойду я с такой детской удочкой или с нормальными приборами на эту большую рыбу", - подчеркнул глава САП.

"САП и НАБУ созданы не для поимки воришек колбасы в супермаркете, а для той большой рыбы, которую, как вы сами видели, защищают десять адвокатов. Некоторые комментировали, что я поставил "двух немощных прокуроров" против десятка адвокатов Насирова. Но два моих прокурора доказали, что ни десять, ни двадцать, ни тридцать адвокатов в данной ситуации ничего не сделают. Не количеством надо брать, а качеством", - добавил Холодницкий.

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В то же время глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что "психологически нелегко" делать свою работу, когда "на тебя в соцсетях и СМИ льют грязь".

"Грязь в СМИ - это один из элементов дискредитации. Значит, такова наша судьба", - резюмировал Холодницкий.

7 марта 2017 года посольства США и ЕС в Украине обнародовали совместное заявление, в котором одобрили действия НАБУ и САП в деле Насирова.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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