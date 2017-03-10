Холодницкий: Давления высших эшелонов власти на САП нет

По словам главы САП, за год не было ни одного звонка ни из АП, ни из Рады, ни из Кабмина с просьбой или требованием "не трогать" кого-либо

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет об отсутствии давления на его ведомство со стороны высших эшелонов власти. Об этом он сказал в интервью газете Факты.



"Могу твердо заявить, что за этот год не было ни одного звонка ни из Администрации президента, ни из Верховной Рады, ни из Кабмина с просьбой или требованием не трогать того или иного персонажа. А ведь мы расследуем громкие дела. Тот же Михаил Охендовский, тот же Насиров, тот же Онищенко", - сказал чиновник.



При этом Холодницкий отметил важность "железной" доказательной базы, для формирования которой нужно много времени и усилий.



"Единственное, чего я требую от подчиненных прокуроров и детективов НАБУ в первую очередь, - чтобы они ловили большую рыбу на современные приборы с GPS, а не на обычную детскую удочку. От доказательной базы напрямую зависит, пойду я с такой детской удочкой или с нормальными приборами на эту большую рыбу", - подчеркнул глава САП.



"САП и НАБУ созданы не для поимки воришек колбасы в супермаркете, а для той большой рыбы, которую, как вы сами видели, защищают десять адвокатов. Некоторые комментировали, что я поставил "двух немощных прокуроров" против десятка адвокатов Насирова. Но два моих прокурора доказали, что ни десять, ни двадцать, ни тридцать адвокатов в данной ситуации ничего не сделают. Не количеством надо брать, а качеством", - добавил Холодницкий.

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В то же время глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что "психологически нелегко" делать свою работу, когда "на тебя в соцсетях и СМИ льют грязь".



"Грязь в СМИ - это один из элементов дискредитации. Значит, такова наша судьба", - резюмировал Холодницкий.



7 марта 2017 года посольства США и ЕС в Украине обнародовали совместное заявление, в котором одобрили действия НАБУ и САП в деле Насирова.



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