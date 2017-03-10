САП обжаловала размер залога за Насирова
Специальная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Соломенского суда суда Киева об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова с правом внесения залога в размере 100 млн гривен. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь САП Ярослав Гордиевич.
"Сегодня утром подали жалобу на решение суда", - сказал он.
7 марта Соломенский районный суд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн грн.
В тот же день глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура обжалует это решение и будет настаивать на установлении залога в размере 2 млрд грн.
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