САП обжаловала размер залога за Насирова

Ранее глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура будет настаивать на установлении залога в размере 2 млрд грн

Специальная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Соломенского суда суда Киева об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова с правом внесения залога в размере 100 млн гривен. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь САП Ярослав Гордиевич.

"Сегодня утром подали жалобу на решение суда", - сказал он.

7 марта Соломенский районный суд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн грн.

В тот же день глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура обжалует это решение и будет настаивать на установлении залога в размере 2 млрд грн.

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