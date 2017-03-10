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САП обжаловала размер залога за Насирова

10.03.2017 14:57
Ранее глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура будет настаивать на установлении залога в размере 2 млрд грн
САП обжаловала размер залога за Насирова
Роман Насиров

Специальная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Соломенского суда суда Киева об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова с правом внесения залога в размере 100 млн гривен. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь САП Ярослав Гордиевич.

"Сегодня утром подали жалобу на решение суда", - сказал он.

7 марта Соломенский районный суд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн грн.

В тот же день глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура обжалует это решение и будет настаивать на установлении залога в размере 2 млрд грн. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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