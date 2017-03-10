Глава САП об отношениях с НАБУ: Есть дискуссии, но не конфликты

По словам Назара Холодницкого, ведомства, в частности, дискутируют "о нюансах доказательной базы"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что между его ведомством и Национальным антикоррупционным бюро нет конфликтов, а есть "дискуссии в правовой сфере". Об этом он сказал в интервью газете Факты.



"Что касается дискуссий между НАБУ и САП, они, конечно, есть. И это не конфликты, а именно дискуссии в правовой сфере. Ибо только прокурор, а не детективы, не следователи, не оперативные работники, доказывает в суде вину тех или иных преступников. Когда решается судьба дела, только он вступает в споры с защитой. Поэтому дискутируем с НАБУ о нюансах доказательной базы, ведь идти в суд, основываясь на домыслах, непроверенных фактах и лайках в Фейсбуке, - это служебная небрежность", - сказал чиновник.



По словам Холодницкого, оба антикоррупционных органа находятся в одной "лодке", но не хотелось бы, "чтобы она стала Титаником".



"Абсолютно уверен, что мы одна команда. Но некоторые активисты для собственной популярности пытаются всем рассказать, кто из нас добрый, а кто плохой. Они забывают об одной вещи: ни одного задержания, ни одного дела, уже попавшего в суд, не было бы без спецпрокуратуры", - отметил глава САП.

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Холодницкий также подчеркнул, что ответственность в каждом конкретном уголовном деле берет на себя "не тот, кто дает брифинги и стоит с плакатами под разными учреждениями, а тот, кто подписывает документы".



"Мои личные подписи стоят под всеми подозрениями - Онищенко, Охендовскому, Насирову, и я не боюсь этого. Подписи моих прокуроров стоят под всеми ходатайствами о проведении обысков, выемок, временных доступов. Без них не может быть осуществлено ни одно действие", - сказал руководитель Антикоррупционной прокуратуры.



7 марта 2017 года посольства США и ЕС в Украине обнародовали совместное заявление, в котором одобрили действия НАБУ и САП в деле отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова.



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