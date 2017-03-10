Ельченко: Чуркин добровольно перешел красную линию по Украине

Почему у бывшего постоянного представителя РФ в ООН Виталия Чуркина появилась ненависть к Украине, неизвестно, однако он добровольно принял решение перейти эту "красную линию" и занял личную антиукраинскую позицию. Такое мнение высказал постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко , пишет издание Апостроф





"Господин Чуркин добросовестно выполнял свои функции и обязанности в ООН, представляя Российскую Федерацию, и ничего другого от него, по крайней мере я, никогда не ожидал. Другое дело в том, что можно просто прочитать выступление, потупив глаза, а можно к этому добавить какую-то искру. И вот это он очень искусно делал, когда доходило до Украины", - сказал он.





По словам Ельченко, непонятно, откуда у его покойного российского коллеги появилось "такое личное с огромным знаком минус отношение" к Украине.





"Я не думаю, что когда-либо от Украины он что-то имел плохое. Вот это уже, пожалуй, была та красная линия, которую он перешел добровольно, и именно поэтому его деятельность и получала такие оценки внутри нашего государства", - пояснил дипломат.





При этом Ельченко, комментируя одобрительный отзыв о Чуркине предыдущего постпреда США в ООН Саманты Пауэр, сказал, что это ее личное мнение.





"Понятие дружбы - это немножко другое. То, что Саманта Пауэр называла Виталия Чуркина другом, это не то, как я понимаю дружбу. Это человек, которого я, кстати, знал еще довольно давно, хотя это было не такое близкое знакомство... Скажем так, по своему характеру он моим другом никогда не стал бы, даже если бы представлял любую другую страну. Но это уже вопрос личности", - пояснил дипломат.









20 февраля 2017 года, не дожив день до 65-летия, в Нью-Йорке внезапно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, занимавший должность в Совбезе организации с 2006 года. Местные СМИ сообщили , что Чуркин почувствовал себя плохо утром в здании представительства РФ при ООН на Манхэттене, а позднее в бессознательном состоянии был доставлен в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, где скончался.





Место Чуркина в Совбезе ООН занял его первый заместитель Петр Ильичев.









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