НАПК проверит 11 деклараций судей, полицейских и чиновников

Проверят декларации некоторых судей Верховного Суда, судьи Высшего хозсуда, сотрудников полиции, должностных лиц органов местного самоуправления

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по обращениям обличителей и правоохранительных органов. Такое решение принято на заседании НАПК, сообщает пресс-служба агентства.

В частности, будут проверены декларации некоторых судей Верховного Суда, судьи Высшего хозяйственного суда, сотрудников полиции, должностных лиц органов местного самоуправления, сообщили в агентстве.

Там отметили, что основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

В НАПК напомнили, что началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия соответствующего решения.

При этом агентство сообщило о 31 отказе в проведении полной проверки деклараций касательно возможного отражения в декларациях недостоверных сведений.

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