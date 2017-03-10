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НАПК проверит 11 деклараций судей, полицейских и чиновников

10.03.2017 16:40
Проверят декларации некоторых судей Верховного Суда, судьи Высшего хозсуда, сотрудников полиции, должностных лиц органов местного самоуправления
НАПК проверит 11 деклараций судей, полицейских и чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по обращениям обличителей и правоохранительных органов. Такое решение принято на заседании НАПК, сообщает пресс-служба агентства. 

В частности, будут проверены декларации некоторых судей Верховного Суда, судьи Высшего хозяйственного суда, сотрудников полиции, должностных лиц органов местного самоуправления, сообщили в агентстве.

Там отметили, что основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

В НАПК напомнили, что началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия соответствующего решения.

При этом агентство сообщило о 31 отказе в проведении полной проверки деклараций касательно возможного отражения в декларациях недостоверных сведений. 

Сегодня в Национальном антикоррупционном бюро заявили о начале расследования о незаконном обогащении должностных лиц Службы безопасности. В частности, сегодня начали досудебное расследование против первого заместителя главы СБУ

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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