НАПК проверит 11 деклараций судей, полицейских и чиновников
Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по обращениям обличителей и правоохранительных органов. Такое решение принято на заседании НАПК, сообщает пресс-служба агентства.
В частности, будут проверены декларации некоторых судей Верховного Суда, судьи Высшего хозяйственного суда, сотрудников полиции, должностных лиц органов местного самоуправления, сообщили в агентстве.
Там отметили, что основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.
В НАПК напомнили, что началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия соответствующего решения.
При этом агентство сообщило о 31 отказе в проведении полной проверки деклараций касательно возможного отражения в декларациях недостоверных сведений.
Сегодня в Национальном антикоррупционном бюро заявили о начале расследования о незаконном обогащении должностных лиц Службы безопасности. В частности, сегодня начали досудебное расследование против первого заместителя главы СБУ
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