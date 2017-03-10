В США два человека умерли в результате отравления крафтовым сыром
В США от вспышки листериоза умерли два человека, еще несколько заболели. Предположительно болезнь была вызвана мягким сыром из непастеризованного молока под названием Ouleout из сыроварни Vulto в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.
В Коннектикуте и Вермонте зафиксировано шесть случаев листериоза. Среди заболевших также жители Нью-Йорка и Флориды.
Издание отмечает, что в штате Коннектикут сыр продавался в магазине Whole Foods и, вероятно, в других специализированных сырных магазинах.
Сыроварня Vulto, которая производит небольшие партии сыра ручной работы с использованием сырого молока от местных молочных фермеров, отозвала несколько видов своих сыров.
Представители компании пока не комментировали произошедшее.
Ранее, в январе у народного депутата от БПП, соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко было обнаружено отравления ртутью.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:00
-
17:58
-
17:12
-
16:51
-
15:29