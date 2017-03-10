В США два человека умерли в результате отравления крафтовым сыром

Вероятно, отравление было вызвано сыром ручной работы из непастеризованного молока

В США от вспышки листериоза умерли два человека, еще несколько заболели. Предположительно болезнь была вызвана мягким сыром из непастеризованного молока под названием Ouleout из сыроварни Vulto в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.

В Коннектикуте и Вермонте зафиксировано шесть случаев листериоза. Среди заболевших также жители Нью-Йорка и Флориды.

Издание отмечает, что в штате Коннектикут сыр продавался в магазине Whole Foods и, вероятно, в других специализированных сырных магазинах.

Сыроварня Vulto, которая производит небольшие партии сыра ручной работы с использованием сырого молока от местных молочных фермеров, отозвала несколько видов своих сыров.

Представители компании пока не комментировали произошедшее.

Ранее, в январе у народного депутата от БПП, соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко было обнаружено отравления ртутью.

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