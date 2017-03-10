Ельченко о большой сделке между СШA и РФ: Пока нет оснований

Весь мир заинтересован в том, чтобы США и Россия установили нормальные отношения, сказал постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко

По состоянию на сегодня оснований установить доверительные, нормальные отношения между США и Россией очень немного. Об этом в интервью Апострофу заявил постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко.

По его словам, весь мир заинтересован в том, чтобы США и Россия установили нормальные отношения.

"Знаете, в конце концов, это, возможно, помогло бы в урегулировании ситуации вокруг российской агрессии против Украины. Но, увы, никто лучше украинцев не понимает, что такое Российская Федерация. И оснований надеяться на то, что вот вдруг, за день или за месяц изменится вся их психология и они станут другими, не приходится", - отметил Ельченко.

По его словам, осознание реальной ситуации очень быстро побуждает американских политиков дать адекватную оценку роли России в мире.

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"Я не говорю, что мне хочется, и для меня абсолютно не является позитивом, чтобы США и Россия были врагами, потому что от этого пострадают и другие. Но, к сожалению, приходится констатировать, что на сегодня оснований установить доверительные, нормальные отношения между США и Россией очень немного", - подчеркнул Ельченко.

Он считает, что сотрудничество между этими двумя странами возможно там, где есть общий интерес.

"По Сирии, я в это не верю, я об этом говорю уже больше года. Да, есть сферы, где есть общий интерес. Борьба с терроризмом - это наиболее популярная тема, но ее нельзя отделять от ситуации в Сирии. Если в Сирии они не найдут общий язык, то не будет этого общего языка вообще в борьбе с терроризмом. Вообще, складывается впечатление, что Россия использует риторику о борьбе с терроризмом для других, далеких от борьбы с терроризмом целей. Есть еще более глобальные темы, например, ядерное оружие, здесь, возможно, и немного больше маневра для нахождения понимания, потому что обе страны, мне кажется, имеют более близкие позиции, чем в любой другой сфере", - сказал Ельченко.

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