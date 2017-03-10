Высший совет правосудия может дать согласие на арест Емельянова
Высший совет правосудия 12 марта, в воскресенье, возможно, рассмотрит представление первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука о предоставлении согласия на содержание судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова под стражей. Об этом говорится в проекте повестки дня совета, опубликованном на его официальном сайте.
Согласно документу, докладчиком по этому вопросу выступит член Высшего совета правосудия Комков В.К.
Как сообщили в пресс-службе ГПУ, в тот же день Высший совет рассмотрит ходатайство заместителя генпрокурора Юрия Столярчука о продлении срока временного отстранения Емельянова от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
"Одновременно орган досудебного расследования предостерегает подозреваемого Емельянова, что уклонение от явки в орган досудебного расследования, отсутствие по месту работы и жительства является прямым нарушением возложенных на него решением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 27.10.2016 обязанностей, предусмотренных ст . 194 УПК Украины", - сказано в сообщении ГПУ.
В ведомстве отметили, что нарушение указанных процессуальных обязанностей является, в частности, основанием для изменения ранее избранной меры пресечения на более тяжкую.
По данным Слідство.Інфо, Генеральная прокуратура подозревала судей Татькова и Емельянова в том, что они требовали 500 тысяч британских фунтов у бизнесмена, чтобы суд не лишил его права собственности на торговый центр Декор Донбасс в Донецке.
В июле 2016 года по распоряжению следователя судьи Княжества Лихтенштейн счета панамской фирмы, бенефициарами которой были судья Емельянов и его жена, разморожены.
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