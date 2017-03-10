НАБУ: Высший совет правосудия нивелирует судебную реформу

ВСП считает неконституционным законопроект о специализированных антикоррупционных судах

Высший совет правосудия (ВСП) 9 марта утвердил заключение о якобы неконституционности законопроекта о специализированных антикоррупционных судах и "нецелесообразности" их создания. В НАБУ считают это намерением нивелировать судебную реформу, сообщает пресс-служба бюро.

"После публичных заявлений об особом порядке задержания и ареста судей в январе этого года, которые фактически перечеркнули уже существующие достижения судебной реформы, Высший совет правосудия 9 марта утвердил заключение о якобы неконституционности законопроекта о специализированных антикоррупционных судах и "нецелесообразности" их создания", - сказано в сообщении.

В НАБУ считают, что такими действиями ВСП вредит независимости судебной системы и подрывает доверие общества к своим членам и их способности выполнять возложенные на совет функции.

В бюро подчеркнули, что вывод ВСП является консультативным, он является обязательным для рассмотрения парламентом, однако может быть отклонен как необоснованный.

В НАБУ напомнили, что 17 января 2017 ВСП, ссылаясь на статью 482 Уголовно-процессуального кодекса, заявила о том, что применение меры пресечения к судье, пойманному на горячем, без согласия ВСП якобы незаконно.

В то же время, в соответствии с законом о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) и новой редакции закона о судоустройстве и статусе судей, которые вступили в силу 30 сентября 2016 года, задержание и арест судьи в случаях, если он осуществлен во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, может происходить без согласия ВСП, отметили в НАБУ.

Высший совет правосудия признал законопроект N6011 об антикоррупционных судах противоречащим Конституции и не согласующимся с рядом законодательных актов.

Ранее руководитель представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украине нужны специализированные антикоррупционные суды.

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