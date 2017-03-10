Европарламент обсудит ситуацию в Крыму и с политзаключенными в РФ
Европарламент на следующей неделе рассмотрит резолюцию о ситуации в Крыму и в отношении украинских политзаключенных в России. Об этом в своем Twitter написал президент Петр Порошенко.
По его словам, резолюцию ЕП рассмотрит 16 марта.
Глава государства также выразил надежду на позитивное решение ЕС о продлении санкции против РФ.
Украина ожидает, что Международный суд ООН в Гааге примет решение о введении временных мер в деле по иску против России до конца апреля 2017 года.
9 марта 2017 года завершились четырехдневные публичные слушания в Международном суде ООН по иску Украины против РФ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:19
-
18:33
-
18:00
-
18:07
-
17:58
Новости партнеров
- 40478
- 18540
- 15866
- 14117
- 12454