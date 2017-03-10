Европарламент обсудит ситуацию в Крыму и с политзаключенными в РФ

По словам президента Петра Порошенко, резолюцию по Крыму и украинским политзаключенным ЕП рассмотрит 16 марта

Европарламент на следующей неделе рассмотрит резолюцию о ситуации в Крыму и в отношении украинских политзаключенных в России. Об этом в своем Twitter написал президент Петр Порошенко.

По его словам, резолюцию ЕП рассмотрит 16 марта.

Глава государства также выразил надежду на позитивное решение ЕС о продлении санкции против РФ.

Украина ожидает, что Международный суд ООН в Гааге примет решение о введении временных мер в деле по иску против России до конца апреля 2017 года.

9 марта 2017 года завершились четырехдневные публичные слушания в Международном суде ООН по иску Украины против РФ.

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