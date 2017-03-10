ГПУ сообщила о подозрении бывшему директору Укртрансхимаммиака
В ходе расследования дела государственного предприятия "Укртрансхимаммиак" Генеральная прокуратура Украины вручила подозрение его бывшему директору Виктору Бондику. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
ГПУ подозревает Бондика в том, что в 2007-2016 годах он провел оборот денег государственного предприятия в пользу Амстердамского торгового банка.
По предварительным данным, убытки Украины составляют $2,3 млн.
Как сообщает Луценко, счета самого Бондика в Швейцарии арестованы.
23 июня 2016 года Министерство экономического развития и торговли Украины уволило с должности директора госпредприятия Укрхимтрансаммиак бывшего члена Партии регионов Виктора Бондика, который возглавлял компанию с марта 2007 года.
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