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Япония выступает за сохранение санкций против РФ - посол

11.03.2017 03:05
По словам уполномоченного посла Японии в Украине, достичь мира можно мирными методами, а потому необходимо сохранить санкции против РФ
Япония выступает за сохранение санкций против РФ - посол
Суми Шигеки (фото - скриншот видео)

Япония считает, что решения конфликта в Донбассе возможно достичь мирными методами и потому поддерживает санкции против Российской Федерации. Об этом заявил уполномоченный посол Японии в Украине Суми Шигеки, передает Укринформ.

"И мы делаем все возможное, чтобы именно мирными методами достичь разрешения военного конфликта в Донбассе", - заявил он.

Также посол уверил, что японцы "очень болеют" за Украину, а тема мира - крайне важна для японцев и украинцев, поскольку оба народа очень пострадали во времена Второй мировой войны.

В декабре 2016 года Япония заявила, что поддерживает территориальную целостность Украины и будет продлевать санкции против России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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