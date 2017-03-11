В США разработали резолюцию о недопущении РФ к выборам в Европе

В Конгрессе зарегистрирован акт с перечнем фактов вмешательства РФ в политику стран Европы. Конгрессмены призвали РФ прекратить подобную деятельность

США обеспокоены возможным влиянием Кремля на ход выборов в Европе. В Конгрессе в связи с этим зарегистрировали двухпартийную резолюцию - акт о недопущении России к выборам в Европе. Об этом сообщается в сюжете Голоса Америки.

В проекте документа перечислены факты вмешательства Кремля в политику европейских стран в прошлые годы. В частности, речь идет об атаках российских хакеров в Украине, Германии, Болгарии и Италии. В документе также идет речь об использовании "армии троллей" в социальных сетях для распространения фейковой информации в поддержку кампании по Brexit.

Как сообщается, в резолюции конгрессмены призывают РФ немедленно прекратить подобную деятельность, а американские власти - ввести новые санкции за хакерские атаки и пропагандистские кампании.

10 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросит канцлера Германии Ангелу Меркель во время встречи на следующей неделе высказать свое мнение о том, как Соединенные Штаты могут помочь разрешить конфликт на востоке Украины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.