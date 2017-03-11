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Минобороны Украины и Канады подпишут соглашение о сотрудничестве

11.03.2017 07:57
Посол Украины в Канаде сообщил, что все переговоры уже закончились и теперь стороны ищут, когда и где подписать соглашение
Минобороны Украины и Канады подпишут соглашение о сотрудничестве

В ближайшее время Украина ждет подписания соглашения о сотрудничестве с министерством обороны Канады. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Укринформ.

Переговоры уже закончились и стороны ищут только удобное время и место подписания. 

Уже работает совместная военная тренировочная миссия UNIFIER. 

"Но кроме этого, мы с нетерпением ожидаем подписания в ближайшем будущем соглашения о сотрудничестве между нашими министерствами обороны", - сказал Шевченко.

Посол отметил, что и это соглашение - только основа сотрудничества и может остаться только листом бумаги, если не удастся превратить его в конкретные программы, как UNIFIER.

Миссия UNIFIER, в рамках которой канадские военные инструкторы проводят занятия с украинскими военным, будет действовать еще по крайней мере два года.

Мандат инструкторов заканчивается 31 марта этого года, поэтому премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Украину попросил президента Петра Порошенко продлить его.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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