Боевики обстреляли контрольный пункт Марьинка
11.03.2017 09:20
Гибридная армия РФ открыла огонь в направлении контрольного пункта из стрелкового оружия и гранатомета
Фото: ГПСУ
Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольный пост Марьинка. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Террористы открыли огонь в пятницу, 10 марта, после 20:00. Стреляли из стрелкового оружия калибром 7,62 мм и АГС.
Гражданских через пост уже не пропускали, пострадавших нет.
Огонь открывали из населенного пункта Александровка на подконтрольной боевикам территории.
3 марта в результате обстрела КП Марьинка ранен один военный Краматорского пограничной части. Ранения средней тяжести.
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