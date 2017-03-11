Боевики обстреляли контрольный пункт Марьинка

Гибридная армия РФ открыла огонь в направлении контрольного пункта из стрелкового оружия и гранатомета

Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольный пост Марьинка. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.



Террористы открыли огонь в пятницу, 10 марта, после 20:00. Стреляли из стрелкового оружия калибром 7,62 мм и АГС.



Гражданских через пост уже не пропускали, пострадавших нет.



Огонь открывали из населенного пункта Александровка на подконтрольной боевикам территории.

3 марта в результате обстрела КП Марьинка ранен один военный Краматорского пограничной части. Ранения средней тяжести.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.