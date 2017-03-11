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Боевики обстреляли контрольный пункт Марьинка

11.03.2017 09:20
Гибридная армия РФ открыла огонь в направлении контрольного пункта из стрелкового оружия и гранатомета
Боевики обстреляли контрольный пункт Марьинка
Фото: ГПСУ

Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольный пост Марьинка. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Террористы открыли огонь в пятницу, 10 марта, после 20:00. Стреляли из стрелкового оружия калибром 7,62 мм и АГС.

Гражданских через пост уже не пропускали, пострадавших нет. 

Огонь открывали из населенного пункта Александровка на подконтрольной боевикам территории.

3 марта в результате обстрела КП Марьинка ранен один военный Краматорского пограничной части. Ранения средней тяжести.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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