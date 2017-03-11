Начался избирательный процесс в 47 территориальных общинах

Избирательный процесс начался и выборы в общинах 19 областей пройдут 30 апреля

Сегодня начался избирательный процесс в 47 объединенных территориальных общинах в 19 областях. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает правительственный портал.



Выборы пройдут 30 апреля этого года.



"Децентрализация создает общинам новые возможности, их жителям новое качество жизни. Мяч - на поле общин", - написал Зубко.



Первые выборы в 144 объединенных территориальных общинах состоялись 18 декабря 2016 года.



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