Начался избирательный процесс в 47 территориальных общинах
11.03.2017 10:58
Избирательный процесс начался и выборы в общинах 19 областей пройдут 30 апреля
Сегодня начался избирательный процесс в 47 объединенных территориальных общинах в 19 областях. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает правительственный портал.
Выборы пройдут 30 апреля этого года.
"Децентрализация создает общинам новые возможности, их жителям новое качество жизни. Мяч - на поле общин", - написал Зубко.
Первые выборы в 144 объединенных территориальных общинах состоялись 18 декабря 2016 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
вчера
19:19
-
вчера
18:33
-
вчера
18:00
-
вчера
18:07
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 41296
- 19338
- 16767
- 16546
- 15976
Спецпроекты
Новости партнеров