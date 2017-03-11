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Начался избирательный процесс в 47 территориальных общинах

11.03.2017 10:58
Избирательный процесс начался и выборы в общинах 19 областей пройдут 30 апреля
Начался избирательный процесс в 47 территориальных общинах

Сегодня начался избирательный процесс в 47 объединенных территориальных общинах в 19 областях. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубкопередает правительственный портал.

Выборы пройдут 30 апреля этого года.

"Децентрализация создает общинам новые возможности, их жителям новое качество жизни. Мяч - на поле общин", - написал Зубко.

Первые выборы в 144 объединенных территориальных общинах состоялись 18 декабря 2016 года. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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