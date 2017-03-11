Украина введет систему электронных виз для иностранцев

Украина по примеру туристического Египта намерена ввести для граждан других стран электронную систему виз

Украина будет вводить систему электронных виз для иностранцев. Об этом сообщила консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.

"Египет планирует ввести летом электронные визы для иностранцев. Систему электронных виз для иностранцев внедрит и Украина", - говорится в сообщении.



Египет хочет ввести такую систему чтобы уменьшить нагрузку на силы безопасности и облегчить для туристов въезд в страну.



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