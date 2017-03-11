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Украина введет систему электронных виз для иностранцев

11.03.2017 12:30
Украина по примеру туристического Египта намерена ввести для граждан других стран электронную систему виз
Украина введет систему электронных виз для иностранцев
Фото: Українцям у світі‏/Twitter

Украина будет вводить систему электронных виз для иностранцев. Об этом сообщила консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.

"Египет планирует ввести летом электронные визы для иностранцев. Систему электронных виз для иностранцев внедрит и Украина", - говорится в сообщении. 

Египет хочет ввести такую систему чтобы уменьшить нагрузку на силы безопасности и облегчить для туристов въезд в страну.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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