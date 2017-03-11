Украина введет систему электронных виз для иностранцев
11.03.2017 12:30
Украина по примеру туристического Египта намерена ввести для граждан других стран электронную систему виз
Фото: Українцям у світі/Twitter
Украина будет вводить систему электронных виз для иностранцев. Об этом сообщила консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.
"Египет планирует ввести летом электронные визы для иностранцев. Систему электронных виз для иностранцев внедрит и Украина", - говорится в сообщении.
Египет хочет ввести такую систему чтобы уменьшить нагрузку на силы безопасности и облегчить для туристов въезд в страну.
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