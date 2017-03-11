За два месяца работы восемь депутатов ни разу не проголосовали

В январе и феврале этого года в парламенте было почти полтысячи голосований и только два депутата проголосовали в 100% случаев

За январь-февраль 2017 года восемь народных депутатов ни разу не проголосовали. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Это экс-радикал Андрей Артеменко, члены Оппоблока Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, член Народного фронта Денис Дзензерский, внефракционные Павел Балога и Андрей Билецкий.

Также не голосовали беглые депутаты, которых разыскивают, Сергей Клюев и Александр Онищенко.

63 депутата приняли участие в менее, чем 10% голосований.



Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что Оппозиционный блок работает в форме бойкота и депутаты фракции присутствуют на заседаниях, но показательно не голосуют.



Только два депутата проголосовали в 100% случаев: Виктор Пинзеник и Григорий Шверк.

За период января-февраля 2017 года состоялось 18 пленарных заседаний, на которых прошло 481 голосований.



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