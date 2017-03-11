За два месяца работы восемь депутатов ни разу не проголосовали
За январь-февраль 2017 года восемь народных депутатов ни разу не проголосовали. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
Это экс-радикал Андрей Артеменко, члены Оппоблока Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, член Народного фронта Денис Дзензерский, внефракционные Павел Балога и Андрей Билецкий.
Также не голосовали беглые депутаты, которых разыскивают, Сергей Клюев и Александр Онищенко.
63 депутата приняли участие в менее, чем 10% голосований.
Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что Оппозиционный блок работает в форме бойкота и депутаты фракции присутствуют на заседаниях, но показательно не голосуют.
Только два депутата проголосовали в 100% случаев: Виктор Пинзеник и Григорий Шверк.
За период января-февраля 2017 года состоялось 18 пленарных заседаний, на которых прошло 481 голосований.
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