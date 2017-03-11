USD:  26.75  27.07   EUR:  28.10  28.80  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

За два месяца работы восемь депутатов ни разу не проголосовали

11.03.2017 14:20
В январе и феврале этого года в парламенте было почти полтысячи голосований и только два депутата проголосовали в 100% случаев
За два месяца работы восемь депутатов ни разу не проголосовали
Фото: cvu.org.ua

За январь-февраль 2017 года восемь народных депутатов ни разу не проголосовали. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Это экс-радикал Андрей Артеменко, члены Оппоблока Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, член Народного фронта Денис Дзензерский, внефракционные Павел Балога и Андрей Билецкий

Также не голосовали беглые депутаты, которых разыскивают, Сергей Клюев и Александр Онищенко

63 депутата приняли участие в менее, чем 10% голосований. 

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что Оппозиционный блок работает в форме бойкота и депутаты фракции присутствуют на заседаниях, но показательно не голосуют. 

Только два депутата проголосовали в 100% случаев: Виктор Пинзеник и Григорий Шверк

За период января-февраля 2017 года состоялось 18 пленарных заседаний, на которых прошло 481 голосований. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 