Президент наградил 75 военных Вооруженных Сил Украины
Президент Петр Порошенко наградил 75 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается на сайте администрации президента.
Военные получили награды за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.
26 военных награждены посмертно, 49 награжденных военнослужащих получили ранения.
Большинство награжденных служащих получили ранения в боях осенью 2016 - зимой 2017 года в районе Авдеевки, Светлодарской дуги и на мариупольском направлении.
Пятеро военных получили орден Богдана Хмельницкого III степени. В частности, посмертно - старший лейтенант Василий Барановский и младший лейтенант Максим Гринчишин, который погиб под Авдеевкой 19 февраля этого года.
Орденом За мужество III степени наградили 36 военных, из них 23 - посмертно.
Еще 34 военнослужащих получили медали "За военную службу Украинt" и "Защитнику Отечества".
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