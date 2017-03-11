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Президент наградил 75 военных Вооруженных Сил Украины

11.03.2017 14:54
26 военных награждены посмертно, трое из них удостоились ордена Богдана Хмельницкого III степени
Президент наградил 75 военных Вооруженных Сил Украины
Фото: Петро Порошенко/Facebook

Президент Петр Порошенко наградил 75 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

Военные получили награды за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

26 военных награждены посмертно, 49 награжденных военнослужащих получили ранения. 

Большинство награжденных служащих получили ранения в боях осенью 2016 - зимой 2017 года в районе Авдеевки, Светлодарской дуги и на мариупольском направлении. 

Пятеро военных получили орден Богдана Хмельницкого III степени. В частности, посмертно - старший лейтенант Василий Барановский и младший лейтенант Максим Гринчишин, который погиб под Авдеевкой 19 февраля этого года. 

Орденом За мужество III степени наградили 36 военных, из них 23 - посмертно. 

Еще 34 военнослужащих получили медали "За военную службу Украинt" и "Защитнику Отечества".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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