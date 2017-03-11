Президент наградил 75 военных Вооруженных Сил Украины

26 военных награждены посмертно, трое из них удостоились ордена Богдана Хмельницкого III степени

Президент Петр Порошенко наградил 75 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается на сайте администрации президента.



Военные получили награды за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.



26 военных награждены посмертно, 49 награжденных военнослужащих получили ранения.



Большинство награжденных служащих получили ранения в боях осенью 2016 - зимой 2017 года в районе Авдеевки, Светлодарской дуги и на мариупольском направлении.



Пятеро военных получили орден Богдана Хмельницкого III степени. В частности, посмертно - старший лейтенант Василий Барановский и младший лейтенант Максим Гринчишин, который погиб под Авдеевкой 19 февраля этого года.



Орденом За мужество III степени наградили 36 военных, из них 23 - посмертно.



Еще 34 военнослужащих получили медали "За военную службу Украинt" и "Защитнику Отечества".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.