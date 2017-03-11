Посол ЕС: Выборы в Донбассе должны отвечать критериям ОБСЕ
Выборы в Донбассе могут состоятся, когда условия для их проведения будут отвечать критериям ОБСЕ. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью УНИАН.
"Это значит, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и принимать участие в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность также брать участие в кампании", - сказал посол.
На следующей встрече в нормандском формате глава МИД Павел Климкин будет говорить о невозможности проведения выборов в Донбассе в условиях присутствия там российских оккупационных войск.
Читайте также: Айвазовская: Нет перспектив для выборов в оккупированном Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:33
-
12:26
-
11:31
-
10:52
-
09:00
Новости партнеров
- 41914
- 19989
- 17443
- 17193
- 17120