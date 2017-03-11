Посол ЕС: Выборы в Донбассе должны отвечать критериям ОБСЕ

Основной критерий, который нужно соблюсти - в выборах должны участвовать украинские политические партии

Выборы в Донбассе могут состоятся, когда условия для их проведения будут отвечать критериям ОБСЕ. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью УНИАН.



"Это значит, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и принимать участие в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность также брать участие в кампании", - сказал посол.

На следующей встрече в нормандском формате глава МИД Павел Климкин будет говорить о невозможности проведения выборов в Донбассе в условиях присутствия там российских оккупационных войск.



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