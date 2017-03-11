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Посол ЕС: Выборы в Донбассе должны отвечать критериям ОБСЕ

11.03.2017 15:59
Основной критерий, который нужно соблюсти - в выборах должны участвовать украинские политические партии
Посол ЕС: Выборы в Донбассе должны отвечать критериям ОБСЕ
Хьюг Мингарелли

Выборы в Донбассе могут состоятся, когда условия для их проведения будут отвечать критериям ОБСЕ. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью УНИАН.

"Это значит, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и принимать участие в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность также брать участие в кампании", - сказал посол. 

На следующей встрече в нормандском формате глава МИД Павел Климкин будет говорить о невозможности проведения выборов в Донбассе в условиях присутствия там российских оккупационных войск. 

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