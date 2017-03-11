В Одессе задержан подозреваемый по делу 2 мая

Суд отправил задержанного под стражу без права на внесение залога

Арсстован подозреваемый по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает областная прокуратура.

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.



Подозреваемый три года скрывался от следствия.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Столкновения в центре города произошли ближе к вечеру между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны, и сторонниками пророссийского антимайдана - с другой.

Несколько участников проукраинской акции погибли от пуль сторонников антимайдана. Позже несколько десятков человек погибли от удушья или травм вследствие пожара в одесском Доме профсоюзов, где укрылись пророссийские демонстранты.

В июне 2016 года завершили идентификацию всех погибших.



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