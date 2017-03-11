В Авдеевке перебита ЛЭП: без электричества город и ДФС

Жизненно важные объекты города начинают подключать в альтернативным источникам

Сегодня около 14:30 в Авдеевке в результате обстрелов повреждена линия электропитания. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.



Без электричества город, коксохим и Донецкая фильтровальная станция.



Сейчас к альтернативным источникам энергопитания подключают жизненно важные объекты.

В СЦКК уже подали заявку на ремонтные работы ЛЭП.

ДФС заработала утром 9 марта после очередного ремонта.

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