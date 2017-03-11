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В Авдеевке перебита ЛЭП: без электричества город и ДФС

11.03.2017 16:32
Жизненно важные объекты города начинают подключать в альтернативным источникам
В Авдеевке перебита ЛЭП: без электричества город и ДФС
Фото: Пресс-центр штата АТО/Facebook

Сегодня около 14:30 в Авдеевке в результате обстрелов повреждена линия электропитания. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

Без электричества город, коксохим и Донецкая фильтровальная станция.

Сейчас к альтернативным источникам энергопитания подключают жизненно важные объекты. 

В СЦКК уже подали заявку на ремонтные работы ЛЭП.

ДФС заработала утром 9 марта после очередного ремонта. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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