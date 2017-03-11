Северная Корея роет туннель для сверхмощных ядерных испытаний

Спутниковые снимки ядерного полигона Пунгери на северо-востоке КНДР показывают, что существенные туннельные работы продолжаются в местности, где были проведены последние четыре из пяти подземных ядерных испытаний, согласно анализу, опубликованному на сайте 38 North, который ведет Американско-Корейский институт в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса.





"Продолжающееся туннелирование под гору Мантап может позволить Северной Корее провести дополнительные подземные ядерные испытания со значительно более высокой взрывной мощностью, возможно, до 282 килотонн (или чуть больше четверти мегатонны)", - говорится в статье Фрэнка Пабиана и Дэвида Кобленца, экспертов Национальной лаборатории в Лос-Аламос.





Последние ядерные испытания Севера 9 сентября 2016 года оцениваются в 15-20 килотонн. Одна килотонна эквивалентна 1000 тонн тротила.





В то же время Джон Шиллинг, инженер-технолог Американской аэрокосмической корпорации, в субботу заявил в интервью радиостанции Свободная Азия, что Северная Корея, вероятно, успешно запустит межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в течение следующих двух лет и развернет ее к 2020 году.





В последнее десятилетие Пхеньян активизировал усилия по разработке баллистической ракеты дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками, способными достигать континентальной территории США.





6 марта, КНДР осуществила запуск четырех ракет в сторону Японского моря. В ответ на действия Северной Кореи США заявили , что развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее.