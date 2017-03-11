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У Садового был тяжелый разговор о блокаде с Порошенко - СМИ

11.03.2017 19:25
Мэр Львова обсудил с президентом Украины вопросы блокады и освобождения захваченных террористами украинских военнослужащих
У Садового был тяжелый разговор о блокаде с Порошенко - СМИ
Андрей Садовый
Президент Петр Порошенко пригласил на встречу в АП мэра Львова Андрея Садового для разговора о блокаде Донбасса.
Об этом мэр Львова сообщил в комментарии Украинской правде.

"Утром я разговаривал с Аваковым. Когда мы были у Авакова, министр сообщил, что президент знает о нашей встрече и приглашает меня на чай. Это было спонтанное приглашение", - отметил Садовый.

По словам мэра Львова, встреча с Порошенко происходила в присутствии министра внутренних дел.

"Мы достаточно долго говорили на разные темы, разговор был очень непростой. Мой первый вопрос был о наших воинах, волонтерах, которые находятся в плену, как их освобождать. Президент дал свое понимание, как он видит этот сложный процесс. Моя позиция проста - если надо поменять на наших ребят 100-200-300-400-500-600, надо менять! Надо освободить всех украинцев, которые оказались в беде. Президент высказал свое видение", - сказал он.

"Также мы говорили о блокаде, звучала фамилия СеменченкоСоболева, Пастуха, он аргументировал, что и как надо делать. Я имею свое понимание по этому поводу. Разговор был очень тяжелый, Аваков в основном слушал", - добавил он.

Ранее штаб торговли с оккупантами заявил о переходе ко второму этапу блокады, который подразумевает открытие еще трех редутов вдоль украинско-российской границы и полную блокаду поставки товаров из Украины в Россию по железной дороге со 2 апреля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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