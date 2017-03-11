В суд отправлено дело экс-главы департамента закупок Минобороны

Генпрокурор сообщил об отправке в суд дела экс-главы департамента закупок Минобороны, обвиняемого в закупке бронежилетов по завышенной стоимости





"В Соломенский суд отправлено дело в отношении бывшего руководителя Департамента госзакупок Минобороны Зражевского, который в 2014 году подписал платежки за бронежилеты и шлемы для ВСУ по завышенной стоимости", - сообщил генпрокурор.









Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. В ноябре 2014 года Александр Зражевский был арестован по обвинению в способствовании победе фиктивной фирмы на тендере по поставкам дизтоплива ВСУ. В его банковской ячейке обнаружили $420 тыс. В марте 2015 года он был отпущен под залог в 16 млн грн.