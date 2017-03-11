В суд отправлено дело экс-главы департамента закупок Минобороны
11.03.2017 20:50
Генпрокурор сообщил об отправке в суд дела экс-главы департамента закупок Минобороны, обвиняемого в закупке бронежилетов по завышенной стоимости
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Соломянский суд отправлено дело против экс-начальника департамента госзакупок Минобороны Александра Зражевского. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
"В Соломенский суд отправлено дело в отношении бывшего руководителя Департамента госзакупок Минобороны Зражевского, который в 2014 году подписал платежки за бронежилеты и шлемы для ВСУ по завышенной стоимости", - сообщил генпрокурор.
В ноябре 2014 года Александр Зражевский был арестован по обвинению в способствовании победе фиктивной фирмы на тендере по поставкам дизтоплива ВСУ. В его банковской ячейке обнаружили $420 тыс. В марте 2015 года он был отпущен под залог в 16 млн грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:33
-
12:26
-
11:31
-
10:52
-
09:00
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 42461
- 21650
- 20577
- 18670
- 17733
Спецпроекты
Новости партнеров