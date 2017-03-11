Депутат от Самопомощи сложит полномочия в Раде
11.03.2017 23:59
Депутат от Самопомощи Алена Бабак сложит депутатские полномочия в Верховной Раде в связи с семейными обстоятельствами
Алена Бабак (фото - samopomich.ua)
В связи с семейным обстоятельствам народный депутат от объединения Самопомощь Алена Бабак решила сложить депутатские полномочия. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.
"Алена, оценив свои жизненные обстоятельства, приняла решение и мы к нему относимся с глубоким уважением. Но Алена Бабак остается с нами как соратник, единомышленник и человек, который переживает за процессы, которые происходят", - заявил глава фракции самопомощи Олег Березюк.
Алена Бабак, директор ООО Институт местного развития, была избрана в Раду в 2014 году по партийному списку, была заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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