Отстранение судьи Емельянова продлили до 17 апреля
Высший совет правосудия продлил отстранение от должности судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова до 17 апреля 2017 года в связи с привлечением его к уголовной ответственности. Соответствующее решение объявил глава Высшего совета Игорь Бенедисюк, передает Укринформ.
Перед рассмотрением вопроса об отстранении Емельянова от должности член Высшего совета Павел Гречкивский объявил о самоотводе в связи с публикациями в СМИ о его якобы совместном бизнесе с Емельяновым. Однако, члены совета отклонили его самоотвод и в принятии решения Гречкивский принимал участие.
Судья времен президента Виктора Януковича Емельянов подозревается во вмешательстве в работу судебных органов.
4 марта сообщалось, что Высший административный суд удовлетворил иск судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова об отмене решения Высшего совета юстиции, которым его отстранили от должности.
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