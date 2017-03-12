Отстранение судьи Емельянова продлили до 17 апреля

Судья времен президента Виктора Януковича Емельянов подозревается во вмешательстве в работу судебных органов

Высший совет правосудия продлил отстранение от должности судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова до 17 апреля 2017 года в связи с привлечением его к уголовной ответственности. Соответствующее решение объявил глава Высшего совета Игорь Бенедисюк, передает Укринформ.

Перед рассмотрением вопроса об отстранении Емельянова от должности член Высшего совета Павел Гречкивский объявил о самоотводе в связи с публикациями в СМИ о его якобы совместном бизнесе с Емельяновым. Однако, члены совета отклонили его самоотвод и в принятии решения Гречкивский принимал участие.

Судья времен президента Виктора Януковича Емельянов подозревается во вмешательстве в работу судебных органов.

4 марта сообщалось, что Высший административный суд удовлетворил иск судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова об отмене решения Высшего совета юстиции, которым его отстранили от должности.

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