Холодницкий назвал сроки передачи дела Насирова в суд

Детективы НАБУ заверяют, что им хватит двух месяцев на подготовку обвинительного акта, но у защиты есть возможность тянуть время ходатайствами

Специальная антикоррупционная прокуратура рассчитывает, что обвинительный акт в отношении главы ГФС Романа Насирова направят в суд через два месяца. Об этом сказал глава САП Назар Холодницкий в эфире телеканала Интер.



По словам Холодницкого, детективы НАБУ и процессуальные руководители САП на совещании еще до вручения Насирову подозрения заверили, что двух месяцев им хватит.



"Я хочу через два месяца увидеть обвинительный акт", - сказал Холодницкий.

При этом он отметил, что у стороны защиты есть возможность тянуть время ходатайствами и отводами.



Глава САП подтвердил, что ведомство требует увеличить сумму залога для Насирова - до двух миллиардов гривень.



"Все зависит от решения Апелляционного суда. Позиция стороны обвинения неизменна", - заверил Холодницкий накануне заседания.



В понедельник, 13 марта, состоится заседание Апелляционного суда по жалобе стороны защиты относительно меры пресечения.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева отправилНасирова под арест с правом внесения залога в 100 млн гривень.

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