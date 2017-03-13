Холодницкий назвал сроки передачи дела Насирова в суд
Специальная антикоррупционная прокуратура рассчитывает, что обвинительный акт в отношении главы ГФС Романа Насирова направят в суд через два месяца. Об этом сказал глава САП Назар Холодницкий в эфире телеканала Интер.
По словам Холодницкого, детективы НАБУ и процессуальные руководители САП на совещании еще до вручения Насирову подозрения заверили, что двух месяцев им хватит.
"Я хочу через два месяца увидеть обвинительный акт", - сказал Холодницкий.
При этом он отметил, что у стороны защиты есть возможность тянуть время ходатайствами и отводами.
Глава САП подтвердил, что ведомство требует увеличить сумму залога для Насирова - до двух миллиардов гривень.
"Все зависит от решения Апелляционного суда. Позиция стороны обвинения неизменна", - заверил Холодницкий накануне заседания.
В понедельник, 13 марта, состоится заседание Апелляционного суда по жалобе стороны защиты относительно меры пресечения.
В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева отправилНасирова под арест с правом внесения залога в 100 млн гривень.
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