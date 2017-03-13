Главы МИД Украины и Люксембурга оценят масштабы агрессии РФ: фото

Павел Климкин и Жан Ассельборн вылетели в Мариуполь, чтобы ощутить масштабы и последствия российской агрессии в Украине

Министры иностранных дел Украины и Люксембурга Павел Климкин и Жан Ассельборн вылетели в Мариуполь, чтобы ощутить масштабы и последствия российской агрессии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

"Министры иностранных дел Украины и Люксембурга по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы почувствовать масштабы российской агрессии и ее последствия", - говорится в сообщении.

13-14 марта министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург будет находиться с рабочим визитом в Украине. Целью визита Ассельборна является углубление украинско-люксембургского политического диалога.





Кроме того, важное внимание в ходе визита министра будет уделено анализу ситуации в Донбассе в контексте сохранения позиции Евросоюза относительно санкций против России, а также сотрудничеству Украина-ЕС с учетом состояния имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и функционирования Зоны свободной торговли.





Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 12 марта, 82 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины в Донбассе. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, ранения получили пятеро украинских военнослужащих.

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