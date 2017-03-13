Парубий просит депутатов определить состав ЦИК до конца недели

Спикер Рады надеется, что нардепы смогут на этой неделе завершить политические консультации, чтобы на следующей неделе выйти на решение по ЦИК





"Я надеюсь, что мы сможем на этой неделе завершить политические консультации, чтобы на следующей неделе мы смогли выйти на решение по ЦИК", - сказал он.





Спикер напомнил, что вопрос давно находится на рассмотрении Рады.





Также, по словам спикера, до следующей пленарной недели парламенту нужно определиться и с составом Счетной палаты.





Ранее сообщалось , что президент Петр Порошенко готов изменить предложенных кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии, если будет необходимость.





1 июня 2014 года истек семилетний срок полномочий у 12 членов ЦИК (остаются полномочными Екатерина Березюк, Олег Диденко и Александр Осадчук). Всего в состав Центризбиркома входит 15 человек. Рада назначает на должность и прекращает полномочия членов ЦИК по представлению президента. В представлении президента о назначении на должность членов ЦИК учитываются предложения депутатских фракций и групп, созданных в текущем созыве Рады.





7 июня 2016 года в Верховную Раду был внесен проект постановления №4789 об увольнении членов Центральной избирательной комиссии, инициатор документа - президент Петр Порошенко

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