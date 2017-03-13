Парубий предлагает депутатам вспомнить 100-летие парламентаризма

17 марта 1917 года начала работу Центральная Рада, отметил глава Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает в пятницу, 17 марта, провести торжественное заседание парламента в честь столетия украинского парламентаризма. Об этом он сообщил на заседании согласительного сонета, передает корреспондент LIGA.net.

Парубий отметил, что до 12:30 депутаты могут провести час вопросов к правительству, заслушать депутатские запросы и провести выступления с трибуны.

После этого до 14:00 провести торжественное заседание в честь столетия украинского парламентаризма.

Он напомнил, что 17 марта 1917 года начала работу Центральная Рада.

"Эта дата является знаковой для Украины. Она напоминает нам о событиях столетней давности, когда было восстановлено украинское государство. Уверен, что мы должны провести и другие мероприятия, но начать следует с Верховной Рады", - сказал он.

13 марта Парубий обратился к депутатам с просьбой завершить консультации по новому составу ЦИК до следующей пленарной недели.

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