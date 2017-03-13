МИД: допрос замглавы Меджлиса - продолжение репрессий в Крыму

Cпикер МИД подчеркнула, что все факты давления и репрессий на полуострове документируются для международных партнеров и судов

Допрос заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова является продолжением репрессий в оккупированном Крыму. Об этом у себя в Twitter cообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Продолжающиеся репрессии в АРК. Допрос заместителя Меджлиса Джелялова. Все факты документируем для международных партнеров и судов. Мир должен знать правду!" - подчеркнула Беца.

Сегодня утром глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook сообщил, что Джелялов находится на допросе в Симферопольском "центре противодействия экстремизму ".

2 марта сообщалось, что ФСБ РФ завершила "следствие" против заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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