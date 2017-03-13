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Апелляция по делу Насирова: суд оставил чиновника за стеклом

13.03.2017 12:15
Апелляционный суд отказался на время сегодняшнего заседания выпустить подозреваемого из стеклянной клетки, как того просили адвокаты
Апелляция по делу Насирова: суд оставил чиновника за стеклом
Роман Насиров на заседании суда 13 марта 2017 года (фото - twitter.com/berdynskykh_k)

Апелляционный суд Киева отказался на время рассмотрения жалобы адвокатов отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова выпустить последнего из места содержания подсудимых в стеклянной клетке. Об этом из зала суда сообщает корреспондент LIGA.net.

В понедельник, 13 марта, Апелляционный суд приступил к рассмотрению жалобы защиты Насирова на решение Соломенского райсуда об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Адвокаты подали ходатайство с просьбой освободить их подзащитного на время заседания из стеклянной клетки для подсудимых, однако суд отказал в удовлетворении прошения.


Роман Насиров на заседании суда 13 марта 2017 года (фото - twitter.com/berdynskykh_k)

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"Заслушав мнения участников судебного заседания, коллегия судей постановила отказать в удовлетворении данного ходатайства, так как есть некоторые нормативные документы относительно содержания лиц, пребывающих под стражей, и что-то менять в этом порядке коллегия судей не видит оснований", - заявил судья-докладчик Виктор Глиняный.

7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень. Адвокаты чиновника подали апелляцию на это решение суда.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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