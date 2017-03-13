Апелляция по делу Насирова: суд оставил чиновника за стеклом

Апелляционный суд отказался на время сегодняшнего заседания выпустить подозреваемого из стеклянной клетки, как того просили адвокаты

Апелляционный суд Киева отказался на время рассмотрения жалобы адвокатов отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова выпустить последнего из места содержания подсудимых в стеклянной клетке. Об этом из зала суда сообщает корреспондент LIGA.net.



В понедельник, 13 марта, Апелляционный суд приступил к рассмотрению жалобы защиты Насирова на решение Соломенского райсуда об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Адвокаты подали ходатайство с просьбой освободить их подзащитного на время заседания из стеклянной клетки для подсудимых, однако суд отказал в удовлетворении прошения.







Роман Насиров на заседании суда 13 марта 2017 года (фото - twitter.com/berdynskykh_k)

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"Заслушав мнения участников судебного заседания, коллегия судей постановила отказать в удовлетворении данного ходатайства, так как есть некоторые нормативные документы относительно содержания лиц, пребывающих под стражей, и что-то менять в этом порядке коллегия судей не видит оснований", - заявил судья-докладчик Виктор Глиняный.

7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень. Адвокаты чиновника подали апелляцию на это решение суда.



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