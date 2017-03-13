Глава МИД Люксембурга в АТО: Я был в Ираке, здесь - то же самое
Масштабные разрушения в Широкино министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сравнил с ситуацией в Ираке, передает корреспондент LIGA.net.
"Я был в Ираке. То, что я вижу в Широкино, то же самое. Эти разрушения не могли сделать отдельные люди. Это дело рук армии", - заявил министр иностранных дел Люксембурга в Широкино.
"Это позор, что Европа не может остановить эту войну. Все министры ЕС должны приложить усилия для мира в Украине", - добавил он.
13 марта Ассельборн и глава МИД Павел Климкин прилетели в Мариуполь Донецкой области, потом они посещают Широкино, которое постоянно находится под обстрелами со стороны пророссийских наемников.
13 марта сообщалось, что важное внимание в ходе поездки министра иностранных дел Люксембурга будет уделено анализу ситуации в Донбассе в контексте сохранения позиции Евросоюза относительно санкций против России.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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