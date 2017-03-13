Глава МИД Люксембурга в АТО: Я был в Ираке, здесь - то же самое

Жан Ассельборн заявил, что отдельные боевики не могли устроить такие разрушение, какие он увидел в Широкино. "Это дело рук армии", - отметил он.

Масштабные разрушения в Широкино министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сравнил с ситуацией в Ираке, передает корреспондент LIGA.net.

"Я был в Ираке. То, что я вижу в Широкино, то же самое. Эти разрушения не могли сделать отдельные люди. Это дело рук армии", - заявил министр иностранных дел Люксембурга в Широкино.

"Это позор, что Европа не может остановить эту войну. Все министры ЕС должны приложить усилия для мира в Украине", - добавил он.

13 марта Ассельборн и глава МИД Павел Климкин прилетели в Мариуполь Донецкой области, потом они посещают Широкино, которое постоянно находится под обстрелами со стороны пророссийских наемников.

13 марта сообщалось, что важное внимание в ходе поездки министра иностранных дел Люксембурга будет уделено анализу ситуации в Донбассе в контексте сохранения позиции Евросоюза относительно санкций против России.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Что боевики сделали с Широкино: Минобороны показало село-призрак

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.