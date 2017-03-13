Глава МИД Люксембурга: Крым принадлежит Украине

По данным Жана Ассельборна, в Донбассе сейчас более 470 российских танков и это совсем не похоже на замороженный конфликт

В Донбассе сейчас находятся более 470 российских танков и это совсем не похоже на замороженный конфликт. Об этом сказал глава МИД Люксенбурга Жан Ассельборн на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент LIGA.net.

"В Украине в Донбассе сейчас, по моим данным, более 470 российских танков. Разве это похоже на замороженный конфликт?" - заявил глава МИД Люксенбурга.

По словам Ассельборн, необходимо приложить максимум усилий, чтобы наступил мир.

"Эта проблема могла бы быть легко решена, если бы соблюдались минские соглашения", - добавил глава МИД Люксенбурга.

Он отметил, что необходимы нормальные отношения между ЕС и РФ, "однако не ценой украинского суверенитета".

"Крым принадлежит Украине. Это должно быть ясно и понятно всем: менять границы нельзя", - подчеркнул Аксельборн.

13 марта Ассельборн и Климкин прилетели в Мариуполь Донецкой области, потом они посетили Широкино, которое постоянно находится под обстрелами со стороны пророссийских наемников.

Ранее сообщалось, что важное внимание в ходе поездки министра иностранных дел Люксембурга будет уделено анализу ситуации в Донбассе в контексте сохранения позиции Евросоюза относительно санкций против России.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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