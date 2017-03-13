Оккупанты задержали на админгранице с Крымом двух правозащитников

Украинские правозащитники поехали на админграницу с оккупированным Крымом с целью провести мониторинг пунктов пропуска с украинской стороны

Силовики ФСБ задержали в районе административной границы оккупированного Крыма с Херсонской областью двух правозащитников Crimean Human Rights Group. Об этом сообщила руководитель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик у себя в Facebook.

"ФСБ задержала в нейтральной зоне на пункте пропуска Каланчак правозащитников, представителей Крымской правозащитной группы Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина", - написала Печончик.

Правозащитница уточнила, что они поехали на админграницу с оккупированным Крымом, чтобы провести мониторинг пунктов пропуска с украинской стороны.

3 марта сообщалось, что украинца Владимира Балуха российские оккупанты в Крыму оставили под стражей до 4 июня.

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