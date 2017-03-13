Геращенко: Фундамент оккупации Крыма заложили в апреле 2010 года

Первый вице-спикер ВР считает, что нужно установить все нюансы позорного дела - ратификации Соглашения о Черноморском флоте РФ

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко объяснила, что нет оснований бояться повесток в ГПУ и нужно установить все детали в вопросе ратификации Соглашения о Черноморском флоте РФ. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Почему у нас каждую повестку от ГПУ ее получатель воспринимает, как политическое давление и начинает кричать о страшных преследования, еще не дойдя до прокуратуры?" - резюмирует Геращенко.

Она напомнила, что проводить следственные действия - это работа прокуроров.

"Мне тоже прислали очередную повестку - в деле ратификации Соглашения о Черноморском флоте РФ - и я так рада. Дай Бог, чтобы следствие установило все нюансы этого позорного дела. Расскажу все, что вспомню о том позорном заседании ВР и предательстве Украины, которую мы, тогдашняя оппозиция, старались остановить", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, именно тогда, в апреле 2010 года, закладывался фундамент оккупации Крыма.

"Поэтому все фамилии и все детали должны быть установлены и названы", - подчеркнула Геращенко.

Сегодня у себя в Facebook мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что вскоре он должен получить от прокуратуры уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления.

27 апреля 2010 года ВР ратифицировала Соглашение о Черноморском флоте РФ.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.